В парке 50-летия Октября насмерть замерзла женщина

Это не единственная жертва переохлаждения в новогодние праздники

Накануне, 4 января 2017 года, в парке 50-летия Октября в Красногвардейском районе Петербурга было обнаружено тело женщины без признаков жизни, зато со следами обморожения. По предварительным данным, ее смерть наступила в результате переохлаждения.

Как сообщается, информация о том, что в парке лежит тело женщины на вид 40–45 лет, одетой в синий пуховик и черные сапоги, поступила в полицию Красногвардейского района около 11 часов утра среды, 4 января 2017 года.

Прибывшие на место происшествия эксперты при первом осмотре не обнаружили на теле погибшей никаких следов насилия, которые могли бы привести к ее смерти. Однако основные и окончательные выводы о том, что стало причиной смерти женщины, предстоит сделать криминалистам в морге.

Видео: архив instargam