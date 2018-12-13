  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Найденный на улице житель Петербурга скончался от переохлаждения
Сегодня, 14:45
128
KaterinaKono13

Найденный на улице житель Петербурга скончался от переохлаждения

0 0

Накануне мужчина уснул на улице в состоянии алкогольного опьянения. Пенсионер скончался спустя 30 минут после приезда в больницу.

В минувшую пятницу, третьего мая, рано утром в Кировском районе Ленобласти в клинику привезли пенсионера в состоянии алкогольного опьянения, мужчину нашли спящим на улице. Медики диагностировали у него переохлаждение. Спасти пенсионера не удалось. Об этом информирует сетевое издание "Невские Новости". 

На проспекте Ветеранов, в арке дома №114, корпус 1, прохожими был обнаружен мужчина, на вид лет 60, лежавший на холоде без сознания. Местные жители вызвали скорую помощь, больного доставили в городскую больницу №15, расположенную на Авангардной улице.

Известно, что пенсионер скончался спустя 30 минут после приезда в больницу.

Теги: новости россии, новости спб, петербург, смерть от переохлаждения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии