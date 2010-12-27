ФСБ с 10 утра обыскивает офисы Дирекции транспортного строительства и "Пилона"

В офисах ДТС и его постоянного подрядчика ЗАО "Пилон" с утра проходит серия обысков.

Петербургские СМИ сообщают о визите сотрудников ФСБ в офис Дирекции транспортного строительства. По данным "Фонтанки", представители спецслужб с утра обследуют помещение в Нейшлотском переулке. Сюда они нагрянули около 10 утра, и с тех пор не прекращали оперативную работу. Кроме того, еще одна группа ФСБ была замечена в доме №5 на Воронежской улице. Предположительно, силовики "заглянули в гости" к компании "Пилон". Отметим, что ЗАО "Пилон" является постоянным подрядчиком ДТС на разных объектах городской инфраструктуры.

В операции принимают участие сотрудники службы экономической безопасности и транспортной службы. Причины обысков пока что не сообщаются.

Фото: Piter.TV