В небе над Петербургом пролетели боевые самолеты: прошла репетиция Парада победы

В Параде победы 9 мая примут участие истребители оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЗВО

Накануне жителили Петербурга заметили в небе над городом группу боевых самолетов. В репетиции Парада победы, который пройдет 9 мая, приняли участие экипажи авиации Западного военного округа.

В этом году впервые авиация будет участвовать в торжественных мероприятиях. В параде Победы примут участие экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа. Всего в небе над Дворцовой площадью 9 мая пролетят более 40 крылатых машин.

Напомним, накануне сообщалось о том, что в течение нескольких дней, которые остались до Парада победы 9 мая, военные части в городе активно репетируют. В этой связи в городе перекрывают прилегающие к Дворцовой площади улицы, чтобы дать дорогу тяжелой технике.

Видео: instagram