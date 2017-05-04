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В небе над Петербургом пролетели боевые самолеты: прошла репетиция Парада победы

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В Параде победы 9 мая примут участие истребители оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЗВО

Накануне жителили Петербурга заметили в небе над городом группу боевых самолетов. В репетиции Парада победы, который пройдет 9 мая, приняли участие экипажи авиации Западного военного округа. 

В этом году впервые авиация будет участвовать в торжественных мероприятиях. В параде Победы примут участие экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа. Всего в небе над Дворцовой площадью 9 мая пролетят более 40 крылатых машин.

Напомним, накануне сообщалось о том, что в течение нескольких дней, которые остались до Парада победы 9 мая, военные части в городе активно репетируют. В этой связи в городе перекрывают прилегающие к Дворцовой площади улицы, чтобы дать дорогу тяжелой технике. 

Видео: instagram

Теги: истребители , парад победы , петербург , репетиции парада победы
Категории: Новости СПб

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