В метро Петербурга произошел сбой в системе БСК

Проездные карты в петербургском метро нельзя было пополнить несколько часов

Вечером в пятницу, 3 февраля 2017 года, петербургские пользователи метрополитена пожаловались на невозможность пополнить карточки БСК "Подорожник". Пользователи были вынуждены покупать жетоны и платить за разовый проезд в среднем на десять рублей больше, чем обычно.

В компании "Организатор перевозок" пообещали, что проблема будет устранена к восьми часам вечера, однако, судя по сообщениям очевидцев, этого не произошло.

Отметим, стоимость жетона гораздо выше, чем стоимость поездки по "Подорожнику". Если за жетон с 1 января 2017 года необходимо заплатить 45 рублей, то стоимость одной поездки по карте 36. Также в наземном транспорте наличными придется заплатить больше - 40 рублей поездка вместо 31 рубля за проезд по карте.

Видео: из архива