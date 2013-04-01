В машине на Пулковском шоссе нашли женщину с острым отравлением лекарствами

Через полчаса после обнаружения женщину доставили в больницу. Из-за ужасного состояния здоровья, ее поместили в реанимацию.

В среду, 21 декабря, в Московском районе нашли машину с женщиной в тяжелом состоянии. На пострадавшую наткнулись рядом с домом 24 на Пулковском шоссе около половины второго. Врачи вытащили женщину из машины и поместили в скорую помощь. Автомобиль потерпевшей был аккуратно припаркован.

Незнакомку отвезли в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Там врачи, опасаясь за ее здоровье, поместили в реанимацию. По предварительным данным, у пациентки острое отравление лекарственными средствами.

При каких обстоятельствах произошло отравление, предстоит выяснить правоохранительным органам. Других подробностей инцидента пока не известно.

Сегодня также стало известно, что двухлетний мальчик отравился каплями для носа в Петербурге. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства инцидента выясняются. Пострадавший из полной семьи, которая раньше не попадала в поле зрения полиции. Ребенка нашли отравленным в первой половине дня в среду, 21 декабря.