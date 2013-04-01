Двухлетний мальчик отравился каплями для носа в Петербурге

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи обследуют пациента и борются за его жизнь.

Еще один ребенок стал жертвой отравления лекарствами в Петербурге. В среду, 21 декабря, в квартире в одном из домов на улице Лени Голикова нашли маленького мальчика в плохом состоянии. Около 12 часов двухлетнего ребенка отвезли в больницу.

В детскую больницу №5 пострадавшего доставили в тяжелом состоянии. Врачи подозревают, что ребенок отравился каплями для носа "Нафтизин".

Обстоятельства инцидента выясняются. Почему малыш добрался до опасных лекарств, и почему родители не уследили за ним. Уточняется, что пострадавший мальчик живет в полной семье. Его родители в поле зрения полиции не попадали.

В последнее время участились инциденты травмирования маленьких детей. В Петербурге по недосмотру матери грудная девочка упала с пеленального столика. Малышка получила травмы. Сейчас ее лечат в больнице имени Раухфуса.