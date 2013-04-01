В Петербурге по недосмотру матери грудная девочка упала с пеленального столика

А в пятой детской больнице двухлетку спасают от отравления каплями

В петербургской больнице имени Раухфуса медики борются за здоровье девочки грудного возраста, которая получила тяжелые травмы при падении с полутораметровой высоты. Как стало известно, ребенок травмировался, когда по недосмотру матери свалился с пеленального столика.

Сообщается, что произошла беда накануне, 21 декабря 2016 года, около трех часов дня, в квартире на проспекте Королева. Полугодовалого ребенка привезли в больницу. Врачи диагностировали у малышки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и линейный перелом лобной кости. Состояние ребенка врачами оценивается как тяжелое.

При этом сообщается, что упала девочка еще в 11 часов утра того же дня, однако 27-летняя мать ребенка несколько часов медлила с вызовом бригады скорой помощи.

Кроме того, в Пятой детской горбольнице спасают двухлетнего мальчика, который поступил с передозировкой капель от насморка. На улице Лени Голикова ребенок закапал слишком много средства, которое в больших дозах вызывает сильное снижение артериального давления.

Видео: архив