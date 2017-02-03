Трагедия в Тюмени: 10-летний ребенок погиб из-за травмы, полученной в картинг-центре

Мальчик ударился головой об руль автомобиля и скончался от полученной травмы в больнице. Следователи начали проверку.

Накануне вечером, 2 февраля, в одном и торговых центров в Тюмени трагически погиб 10-летний ребенок. Инцидент произошел около девяти вечера на Пермякова, 50Б. Мальчик отдыхал в картинг-центре, расположенном в ТЦ "Солнечный".

Предположительно, во время заезда на машине школьник ударился головой об руль. Очевидцы происшествия вызвали скорую в 21:14. Врачи прибыли на место происшествия спустя 11 минут. В срочном порядке они госпитализировали ребенка областную больницу №1. Однако спасти мальчика не удалось, он скончался от полученных повреждений.

В данный момент правоохранители выясняют детали несчастного случая. Экспертам предстоит оценить действия должностных лиц картинг-центра. Ранее мы сообщали, что пятилетний ребенок сломал позвонок во время прыжков на батуте в Невском районе.

Видео: youtube, Oleg Guba