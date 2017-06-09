В интернете появилось видео смертельной аварии в Лаишевском районе в Татарстане

Жуткая авария произошла на 5 километре автодороги Столбище - Нармонка в Лаишевском районе 3 июня. Сегодня в сети появилось видео момента ДТП, попавшее в объектив видеорегстратора попутной машины.
На опубликованных кадрах в сухую ясную погоду автомобиль "Опель" на огромной скорости, совершая обгон автомобиля, пошел в занос. "Опель" несколько раз перевернуло и выбросило в кювет.
Сообщается, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности и в результате аварии вылетел из автомобиля. От полученных травм водитель скончался. 42-летний мужчина был лишен прав на управление транспортными средствами.
Видео: ОГИБДД отдела МВД РФ по Лаишевскому району