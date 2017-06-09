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В интернете появилось видео смертельной аварии в Лаишевском районе в Татарстане

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Водитель лишенный прав при обгоне на огромной скорости не справился с управлением и погиб, вылетев через окно в результате аварии

Жуткая авария произошла на 5 километре автодороги Столбище -  Нармонка в Лаишевском районе 3 июня. Сегодня в сети появилось видео момента ДТП, попавшее в объектив видеорегстратора попутной машины.

На опубликованных кадрах в сухую ясную погоду автомобиль "Опель" на огромной скорости, совершая обгон автомобиля, пошел в занос. "Опель" несколько раз перевернуло и выбросило в кювет.

Сообщается, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности и в результате аварии вылетел из автомобиля. От полученных травм водитель скончался. 42-летний мужчина был лишен прав на управление транспортными средствами.

Видео: ОГИБДД отдела МВД РФ по Лаишевскому району

Теги: авария , видео , момент аварии , смертельное дтп , татарстан
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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