В интернете появилось видео смертельной аварии в Лаишевском районе в Татарстане

Водитель лишенный прав при обгоне на огромной скорости не справился с управлением и погиб, вылетев через окно в результате аварии

Жуткая авария произошла на 5 километре автодороги Столбище - Нармонка в Лаишевском районе 3 июня. Сегодня в сети появилось видео момента ДТП, попавшее в объектив видеорегстратора попутной машины.

На опубликованных кадрах в сухую ясную погоду автомобиль "Опель" на огромной скорости, совершая обгон автомобиля, пошел в занос. "Опель" несколько раз перевернуло и выбросило в кювет.

Сообщается, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности и в результате аварии вылетел из автомобиля. От полученных травм водитель скончался. 42-летний мужчина был лишен прав на управление транспортными средствами.

Видео: ОГИБДД отдела МВД РФ по Лаишевскому району