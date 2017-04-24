В интернете появилось видео боя с сомалийскими пиратами при попытке захвата судна

Пираты решили захватить грузовое американское судно в открытом океане, но встретив решительный отпор отступили

Данный инцидент с сомалийскими пиратами, по сообщениям некоторых зарубежных СМИ, произошел еще в 2012 году. Но видео опубликовали в интернете всего пару дней назад.

На опубликованных кадрах от первого лица видно, что пираты на двух быстроходных катерах приближаются к американскому грузовому судну с целью захвата. Но частные охранники грузового корабля дали решительный отпор разбойникам. Охранники открыли сокрушительный огонь из автоматов. Испугавшись таких решительных действий, пираты ретировались.

Видео за два дня набрало почти 12 миллионов просмотров и почти 12 тысяч комментариев.

Видео: YouTube/ Humans At Sea