Конфликт между несколькими людьми перерос в перестрелку.

Полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки в Долинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Инцидент произошел 22 июля на проспекте Победы. Возле супермаркета первый семейный между несколькими людьми разгорелся конфликт, после которого началась перестрелка. Один из участников драки достал оружие и несколько раз выстрелил по дерущимся. Позже на место происшествия прибыли несколько людей на машинах с битами и пистолетами.

Уголовные дела завели по статьям "хулиганство" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Проводятся оперативно-следственные действия. В прес-службе МВД по региону сообщили о шести задержанных, причастных к инциденту.

Ранее мы сообщали, что устроившего драку в парке Горького подростка арестовали на два месяца.

Видео: Telegram / SHOT