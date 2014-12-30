Устроившего драку в парке Горького подростка арестовали на два месяца

Задержанный пробудет в СИЗО до 18 сентября.

Суд в Москве заключил под стражу устроившего драку в парке Горького подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент попал на видео, которое опубликовали в социальных сетях. 16-летний Аскарали Очилдиева нокаутировал мужчину, который сидел на скамейке. Вместе с ним были еще несколько подростков.

Полиция установила личности всех участников инцидента. На задержанного завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Он пробудет в СИЗО до 18 сентября.

Ранее мы сообщали, что в парке Москвы нашли тело 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями.

Видео: Telegram / Mash