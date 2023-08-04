В Сомали уволили чиновника за допуск племянницы на Универсиаду

Спортсменка из Сомали попала на международные соревнования благодаря кумовству.

Министерство спорта Сомали сообщило в социальных сетях о том, что освободило Хадиджу Адан Дахир от должности вице-президента Федерации легкой атлетики страны. Такое кадровое решение было принято чиновниками после скандала, который разгорелся на летней Универсиаде в китайском городе Чэнду. Ранее спортсменка из Сомали Насра Абукар Али из Сомали поставила антирекорд соревнований. Она пробежала стометровую дистанцию за 21,81 секунды. Таким образом бегунья отстала от своих соперниц на десять секунд. Забег девушки признан самым медленным на дистанции 100 метров в истории на международных соревнованиях. Эксперт охарактеризовали сомалийскую спортсменку "неподготовленной", а также "ограниченной в опыте". Позже журналисты узнали, что Насра Али Абукар является племянницей вице-президента Федерации легкой атлетики Сомали, а на Универсиаду она попала только благодаря кумовству. После опубликования этих сведений власти страны решили уволить с занимаемой должности Хадиджу Адан Дахир.

Напомним, что российские спортсмены не принимают участие в летней Универсиаде в Чэнду. В марте 2022 года Международная федерация университетского спорта (FISU) запретила гражданам РФ участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за украинского кризиса.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт