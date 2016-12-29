Видео из Калуги: "Газель" сбила мать с ребенком на зебре

Водитель "Газели" не пропустил женщину с ребенком на пешеходном переходе и сбил их

В интернете появилось видео вчерашнего ДТП со сбитыми пешеходами в Калуге.

Накануне утром, 28 декабря, на улице Московской в Калуге в районе дома №344 у АЗС на пешеходном нерегулируемом пешеходном переходе грузовая "Газель" сбила 28 летнюю женщину с 3 х летним ребенком. На видео видно, что автомобиль в крайнем правом ряду остановился, чтобы пропустить пешеходов, а вот "Газель", едущая по левой полосе не притормаживая, промчалась по дороге. И совершила наезд на пешеходов. Грузовик и после столкновения не смог сразу затормозить на заснеженной дороге.

Маму с ребенком госпитализировали в больницу с травмами. На сегодняшний день стало известно, что ребенка выписали, а вот у молодой матери переломы тазовых костей и сотрясение мозга.

Видео: ВК/Калуга жесть