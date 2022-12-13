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Под Калугой упал беспилотник с боеприпасами

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Место падения беспилотника удалось обнаружить лишь утром 17 мая.

Под Калугой упал беспилотник с боеприпасами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером 16 мая в районе деревни Тарутино. Беспилотник упал рядом с трассой А-108". После падения он взорвался.

Место падения беспилотника удалось обнаружить лишь утром 17 мая. Прибывшие на место происшествия обнаружили алюминиевые обломки беспилотника. По предварительным данным пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что петербуржцам запретили запускать дроны до 31 июля.

Видео: Telegram / Baza

Теги: беспилотник, боеприпасы, калуга, калужская область, трасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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