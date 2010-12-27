В электричке на Гатчину поймали 10-летнего мальчика, сбежавшего от приемной матери

Бойцы Балтийского линейного отдела МВД на транспорте нашли в электричке 10-летнего мальчика, путешествовавшего без взрослых. Ребенок направлялся из Петербурга в Гатчину. Оказалось, что малыш находится в розыске.
Беглец учится в коррекционном классе и ранее уже сбегал из дома. При этом несколько лет назад его родителей лишили родительских прав. За мальчиком приехала его приемная мама. С ней провели профилактическую беседу.
- Материал проверки по данному факту направлены инициаторам розыска и в органы опеки и попечительства, - сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.
Устанавливаются подробности инцидента.