Транспортные службы Петербурга перешли на усиленный режим из-за дождей

Метро и наземный транспорт готовятся к ликвидации последствий непогоды.

Из-за обильных осадков все транспортные предприятия Петербурга переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту. Ведомство приняло решение повысить готовность сил и средств к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды.

В "Горэлектротрансе" ужесточили контроль за движением трамваев и троллейбусов. В случае подъёма уровня воды на проезжей части транспорт могут направить по объездным маршрутам. "Пассажиравтотранс" и частные перевозчики также усилили контроль за выходом автобусов на линию.

Особое внимание уделили метрополитену: аварийные службы подземки переведены в состояние повышенной готовности. На станциях, где существует риск подтопления, подготовлены меры для защиты вестибюлей от воды.

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Фото: Piter.tv