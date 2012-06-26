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В двух районах Петербурга отравились двое детей

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Двухлетний мальчик выпил моющего средства, а девушка-подросток наглоталась таблеток

В двух районах Петербурга – Приморском и Калининском – при разных обстоятельствах получили отравление двое разновозрастных детей, двухлетний мальчик и девочка-подросток.
 
В Калининском районе двухлетний малыш выпил глоток средства для чистки сантехники по недосмотру родителей. А в Приморском девушка-подросток наглоталась таблеток для регулирования кровяного давления. Со слов родителей, 1 февраля в половине первого ночи их дочь выпила несколько таблеток от гипертонии растительного происхождения.
 
Оба пострадавших выжили и были госпитализированы в городские больницы с признаками отравления. Медики оценивают состояние обоих как средней степени тяжести.
 
Как сообщается, двухлетний ребенок получил не только отравление, но и химический ожог глотки 1 степени. Его госпитализировали в Пятую детскую горбольницу около 19.40 среды.
 
Видео: архив
Теги: медикаментозное отравление , отравление , отравление детей , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия

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