В двух районах Петербурга отравились двое детей

Двухлетний мальчик выпил моющего средства, а девушка-подросток наглоталась таблеток

В двух районах Петербурга – Приморском и Калининском – при разных обстоятельствах получили отравление двое разновозрастных детей, двухлетний мальчик и девочка-подросток.

В Калининском районе двухлетний малыш выпил глоток средства для чистки сантехники по недосмотру родителей. А в Приморском девушка-подросток наглоталась таблеток для регулирования кровяного давления. Со слов родителей, 1 февраля в половине первого ночи их дочь выпила несколько таблеток от гипертонии растительного происхождения.

Оба пострадавших выжили и были госпитализированы в городские больницы с признаками отравления. Медики оценивают состояние обоих как средней степени тяжести.

Как сообщается, двухлетний ребенок получил не только отравление, но и химический ожог глотки 1 степени. Его госпитализировали в Пятую детскую горбольницу около 19.40 среды.

Видео: архив