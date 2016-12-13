Времена не те: В день памяти жертвам Майдана на площадь Киева вышло всего 200 человек

С 18 по 22 февраля на Украине в память о погибших на Майдане будет проходить ряд мероприятий. Так, сегодня в центре Киева должно было состояться грандиозное массовое шествие, которое грандиозным не оказалось

Сегодня в центре Киева должен был пройти один из самых масштабных маршев, поскольку он был посвящён памяти погибшим на Майдане в 2014 году. Однако, как сообщают официальные СМИ, в марше приняли участие около 500 человек. По его окончании на Майдане провели митинг с участием примерно 200 человек. Некоторе источники сообщают, что на марше присутствовало и вовсе не более 200 человек.

Мероприятия в память о погибших на Майдане будут продолжаться на Украине до 22 февраля. А вспоминать этот страх нужно, чтобы подобное не повторялось, как учат в школе на уроках истории.



Видео: Twitter, @adrozd83

Фото: Twitter, @Hromadske.UA