В больнице на Северном проспекте искали бомбу

Как водится, никаких следов взрывчатки обнаружено не было

Днем в среду, 8 февраля 2017 года, в Выборгском районе Петербурга взрывотехники проверяли территорию больницы, расположенной на Северном проспекте. Как сообщается, сообщение о якобы заложенном на территории больницы взрывном устройстве поступил на пульт диспетчера "112" днем. В действительности речь шла о подозрительной сумке без владельца, обнаруженной на территории больницы.

Как рассказали в пресс-службе регионального отделения Росгвардии, взрывотехники приняли решение об эвакуации сотрудников и пациентов больницы Святого Георгия на время проверки. После того как всех эвакуировали (в 16.30) специалисты принялись осматривать сумку.

В итоге выяснилось, что в забытой (или оставленной нарочно) бесхозной сумке был песок, а тревога оказалась ложной.

Видео: архив