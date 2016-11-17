Видео из Якутска: подросток провалился под лед

В Республике Саха девочка рискнула собственной жизнью ради эффектных кадров и вышла на лед. Прогулка по реке чуть не закончилась трагедией.

Недавно в сети появилась ужасающая запись из Якутска: девочка-подросток провалилась под лед. К счастью, ей на помощь подоспели приятели, которые и помогли рискованной девушке выбраться из западни. Предположительно, инцидент произошел недалеко от ТЭЦ на дамбе. Очевидцам удалось запечатлеть на видео столь опрометчивый поступок.

На кадрах можно заметить, как девочка-подросток выбралась на лед, несмотря на то, что часть водоема уже оттаяла. Она стала позировать, будто для фото. Однако в какой-то момент тонкий лед треснул, и девушка упала в воду. На помощь пострадавшей подоспели приятели. После того, как промокшую девушку вытащили из западни, она решила удалиться подальше от злачного места.

О состоянии здоровья подростка пока неизвестно.

В конце марта мы сообщали, что в сети появилось видео: на Урале подросток провалился под лед.

Видео: youtube, Лидия Иванова