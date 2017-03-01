Видео массового ДТП в Воронеже попало в сеть

Три автомобиля не поделили перекресток в юго-западном районе. Легковушка попыталась проскочить на красный.

В минувшую пятницу, 24 февраля, в Воронеже горе-водитель иномарки устроил массовую аварию. Нарушитель попытался проскочить на красный сигнал светофора, однако не успел. На полной скорости он протаранил несколько встречных машин. Инцидент произошел около 12:45 на пересечении улиц Пешестрелецкой и Космонавтов. Очевидцу происшествия удалось запечатлеть момент столкновения.

На кадрах видно, как для машин, находящихся на улице Пешестрелецкой, загорается зеленый сигнал светофора. Автомобили начинают движение. Вероятно, в это же время на Космонавтов для водителей зажегся красный свет. Но один нарушитель посчитал, что успеет проскочить участок дороги. Он дал по газам и на полной скорости протаранил несколько машин на перекрестке.

В данный момент устанавливают детали происшествия. В результате столкновения пострадали три автомобиля. Ранее мы сообщали, что видео массового ДТП из Омска, в котором пострадал 5-летний мальчик, попало в сеть.

Видео: Youtube, Блокнот