Видео из Омска: в массовом ДТП пострадал 5-летний мальчик

В сети появились кадры жуткой аварии со столкновением четырех машин. Легковушка не справилась с управлением, вылетела на встречку, а затем ее протаранила машина.

Накануне вечером, 27 февраля, около 19 часов 10 минут на Новокирпичной улице в Омске произошло массовое ДТП. Предположительно, 32-летний водитель легковушки собирался повернуть налево. Однако мужчина не убедился в безопасности маневра, поэтому и пострадал. На кадрах можно заметить, как иномарка выехала на встречную полосу и ее на большой скорости протаранила другая легковушка, под управлением 35-летней женщины. В результате, автомобиль виновника аварии отбросило еще на две машины.

В итоге, пострадали 4 автомобиля и несколько человек. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. На месте аварии работали сотрудники скорой помощи и дорожной полиции. Трем пассажирам понадобилась медицинская помощь: 12-летнюю девочку и 57-летнюю женщину отпустили после осмотра, а вот 5-летнего мальчика в срочном порядке госпитализировали. В данный момент выясняют детали ДТП.

Ранее мы сообщали, что арестовали налетчика, пострадавшего в перестрелке с военным у ТРК "Атлантик-Сити".

Видео: youtube, ЧП Омск