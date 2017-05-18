Жесткое видео из Воронежа: после ДТП с автобусом "ВАЗ" улетел в фонтан

В Центральном районе дорогу не поделили маршрутка и легковушка. В результате столкновения отечественный автомобиль выбросило в городской фонтан.

В минувшую среду, 17 мая, в Воронеже магистраль не поделили два транспортных средства: пассажирский автобус и "ВАЗ-2115". Инцидент произошел около половины восьмого вечера на проспекте Революции. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно обратились за помощью в спасательные службы. Кроме того, последствия ДТП удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, водитель легковушки подрезал маршрутку, в результате чего допустил столкновение. Удар оказался настолько сильным, что "ВАЗ" отбросило в сторону Площади Победы, и он угодил в городской фонтан.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. К счастью, обошлось без жертв. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали.Виновник аварии отделался легкими ушибами.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Подмосковья: дорогу не поделили 8 авто.

Видео и фото: группа вконтакте "Типичный Воронеж"