Жуткие новости из Выборга: упавший шкаф придавил двухлетнего ребенка

Малышка скончалась от травм, полученных при падении шкафа. Предположительно, у ребенка был проломлен череп.

В минувшую среду, 26 апреля, в Ленобласти на двухлетнюю девочку упал шкаф. Инцидент произошел в одной из квартир Выборга. Мать, заметив, что ее ребенок оказался придавленным, незамедлительно вызвала спасательные службы. Однако прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть от травмы головы. Предположительно, у маленькой девочки оказался проломлен череп. О данном обстоятельстве врачи сообщили в правоохранительные органы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают детали трагедии. Вероятно, во время несчастного случая мать погибшей находилась в другой комнате. Стражи порядка уже опросили родителей. Известно, что в семье несколько детей. Кроме того, на учете никто не состоит. Об этом сообщает Петербургский дневник, ссылаясь на СК по региону.

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