Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 13:02
0
Ustsova
187
Код вставки плеера

Жуткие новости из Выборга: упавший шкаф придавил двухлетнего ребенка

0
 
 

Малышка скончалась от травм, полученных при падении шкафа. Предположительно, у ребенка был проломлен череп.

В минувшую среду, 26 апреля, в Ленобласти на двухлетнюю девочку упал шкаф. Инцидент произошел в одной из квартир Выборга. Мать, заметив, что ее ребенок оказался придавленным, незамедлительно вызвала спасательные службы. Однако прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть от травмы головы. Предположительно, у маленькой девочки оказался проломлен череп. О данном обстоятельстве врачи сообщили в правоохранительные органы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают детали трагедии. Вероятно, во время несчастного случая мать погибшей находилась в другой комнате. Стражи порядка уже опросили родителей. Известно, что в семье несколько детей. Кроме того, на учете никто не состоит. Об этом сообщает Петербургский дневник, ссылаясь на СК по региону.

Ранее мы передавали, что в Гатчине нашли повешенный на платке труп иностранца.

Показать на карте
Теги: выборг , двухлетний ребенок , новости выборга , новости ленобласти , новости питера , новости санкт петербурга , новости спб , погиб ребенок , происшествия ленобласти , происшествия ло , происшествия спб , шкаф убил маленькую девочку
Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5