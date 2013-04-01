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"А дорогу покажешь?": в Веселом Поселке мигранта полоснули ножом по горлу

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Трое мужчин попытались убить мигранта в Невском районе

Трое неизвестных "гопников" славянского фенотипа полоснули ножом по горлу молодого мигранта в Веселом Поселке в Петербурге. Как сообщили в телефонограмме медики Александровской больницы, произошло это вечером в воскресенье, 25 декабря 2016 года на проспекте Солидарности.

По предварительным данным, молодой человек сидел на скамейке во дворе дома, в котором живет. Было уже темно. К нему подошли трое мужчин, которые попросили показать дорогу до метро. После того как 21-летний мигрант начал объяснять дорогу, один из молодых людей распылил ему в лицо перцовый баллончик, а второй полоснул его по шее ножом.

Молодой человек, истекая кровью, вызвал скорую. В Александровской больнице остановили кровотечение, наложили швы и отпустили его домой. По факту происшествия проводится проверка.

Видео: архив

Теги: ножевое ранение , петербург , ранение мигранта , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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