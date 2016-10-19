Итальянцы провели митинг в поддержку Донбасса

Итальянцы на площади перед вокзалом Венеции провели акцию в поддержку народа Донбасса. Об этом сообщает Федерация профсоюзов ЛНР

В Венеции Ассоциация «Новая гармония» при поддержке коллег из Центрального профсоюза Италии провела митинг в поддержку жителей Донбасса. В сообщении профсоюзной организации говорится, что акция была проведена с целью открыть глаза европейцам на преступный режим украинского президента Петра Порошенко, который «вот уже три года ведет войну со своим народом на деньги европейских граждан».

В ходе митинга раздавались листовки, в которых содержалась информация о действиях властей Киева в Донбассе. Жители Венеции выступили с плакатами: «Ваши деньги Киеву — бомбы Донбассу», «Киев, хватит убивать!», «Порошенко, хватит убивать!», «МЫ – Донецк, Луганск, Донбасс!».

Как сообщает глава профсоюза ЛНР Олега Акимова, местные СМИ стараются избегать темы конфликта на Украине, несмотря на то, что жители Италии не только интересуются событиями, происходящими в Донбассе, но и активно пытаются донести правду о ситуации, сложившейся на Украине, до широкой общественности.

