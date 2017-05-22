Смертельное видео из Ульяновска: "десятка" протаранила машину "скорой"

Сегодня утром, 22 мая, в Засвияжском районе трассу не поделили два транспортных средства: карета "скорой помощи" и легковой автомобиль. Инцидент произошел около четырех часов напротив дома №1 по Автозаводской. После столкновения на место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы. Кроме того, очевидцам удалось запечатлеть на видео последствия крупного ДТП.
Предположительно, 21-летний водитель "ВАЗ-21103" набрал высокую скорость, после чего не справился с управлением и протаранил "УАЗ", в результате чего машина "скорой" перевернулась на бок. На кадрах можно заметить, что от удара переднюю часть легковушки буквально смяло.
Известно, что в ДТП погиб водитель "десятки". Также двое сотрудников "скорой" с многочисленными травмами госпитализированы в больницу.
В настоящее время устанавливаются детали трагедии.
Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Казани: легковушка взлетела на воздух и перевернулась из-за препятствия на дороге.
Видео: группа вконтакте "Ульяновск - Новости"