Смертельное видео из Ульяновска: "десятка" протаранила машину "скорой"

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезался в служебную машину. В результате крупной аварии погиб человек, еще двое пострадали.

Сегодня утром, 22 мая, в Засвияжском районе трассу не поделили два транспортных средства: карета "скорой помощи" и легковой автомобиль. Инцидент произошел около четырех часов напротив дома №1 по Автозаводской. После столкновения на место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы. Кроме того, очевидцам удалось запечатлеть на видео последствия крупного ДТП.

Предположительно, 21-летний водитель "ВАЗ-21103" набрал высокую скорость, после чего не справился с управлением и протаранил "УАЗ", в результате чего машина "скорой" перевернулась на бок. На кадрах можно заметить, что от удара переднюю часть легковушки буквально смяло.

Известно, что в ДТП погиб водитель "десятки". Также двое сотрудников "скорой" с многочисленными травмами госпитализированы в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Казани: легковушка взлетела на воздух и перевернулась из-за препятствия на дороге.



Видео: группа вконтакте "Ульяновск - Новости"