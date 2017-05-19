Жесткое видео из Казани: легковушка взлетела на воздух и перевернулась из-за препятствия на дороге

Водитель отечественного автомобиля решил пойти на обгон и не заметил на трассе открытый люк, за что и поплатился: его автомобиль взлетел на воздух и перевернулся. В результате ДТП пострадали люди.

В минувший четверг, 18 мая, в Казани легковушка взлетела на воздух из-за препятствия на дороге. Инцидент произошел около половины шестого вечера напротив дома №40А по Сибирскому тракту. После происшествия очевидцы незамедлительно бросились на помощь пострадавшему, а также вызвали спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеорегистратора.

Предположительно, 51-летний водитель "Лады Калины" попытался на большой скорости совершить обгон попутного автомобиля. Однако мужчина не обратил внимание на открытый люк, в результате чего легковушка "угодила в капкан". На кадрах можно заметить, как из-за неудавшегося маневра машина взлетела на воздух, а потом перевернулась.

К счастью, обошлось без трагических последствий. Однако автомобиль получил серьезные повреждения, а виновник ДТП – сотрясение мозга.

Ранее мы сообщала, что в сети появилось смертельно видео из Тюмени: легковушка протаранила столб, а после загорелась.



Видео: Youtube, Вечерняя Казань