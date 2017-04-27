Страшное видео из Уфы: дотла выгорел пассажирский автобус

В Башкирии вспыхнула маршрутка. Пламя распространилось по салону с такой скоростью, что автобус выгорел дотла за считанные минуты.

Сегодня утром, 27 апреля, в Уфе загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел на Трамвайной около 7 часов. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео полыхающую маршрутку.

На кадрах можно заметить, что на стоянке рядом с торговым центром "Парус" образовался столп темного густого дыма, который исходит от пассажирского автобуса. Также через него прорываются яркие языки пламени.

По словам свидетелей пожара, спасатели потушили огонь за несколько минут. Однако пламя успело уничтожить маршрутку.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Известно, что на месте работали 6 человек и две служебные машины. К счастью, обошлось без трагических последствий.

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Видео: youtube, Фидан Давлетшин