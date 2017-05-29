Жуткое видео из Уфы: легковушка сбила пешехода

В столице Башкирии автолюбитель не пропустил пешехода и на приличной скорости сбил его с ног. В результате столкновения, мужчину отбросило в сторону.

На прошлой неделе, в Уфе трассу не поделили водитель и пешеход. Судя по всему, инцидент произошел 24 мая на улице Невского в микрорайоне Черниковка около половины девятого утра. Момент столкновения попал в объектив камеры видеорегистратора.

Предположительно, мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, как неожиданно оказался под колесами автомобиля. Удар оказался настолько сильным, что пострадавшего отбросило в сторону. На кадрах можно заметить, что автолюбитель даже не вышел на помощь сбитому человеку, а продолжил сидеть в машине до тех пор, пока тот самостоятельно не встал.

К счастью, обошлось без трагических последствий. Потерпевшему удалось подняться на ноги после ДТП.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Пока неизвестно, обращался ли пешеход за помощью в медучреждение или в полицию.

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Видео: группа вконтакте "БашДТП"