Ужасающее видео из Воронежа: пьяный водитель устроил несколько ДТП и сбил рабочего

Нетрезвый мужчина за рулем иномарки ввязался в погоню, после чего устроил несколько аварий и сбил дорожного рабочего.

В минувший понедельник, 22 мая, пьяный водитель из Воронежа устроил погоню и несколько ДТП, в том числе, он сбил дорожного рабочего. Судя по всему, инцидент произошел на трассе М-4 "Дон" во втором часу дня. Очевидцам происшествия удалось запечатлеть на видео нарушителя.

Предположительно, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и отправился в путь. За некоторое время он успел устроить несколько аварии. На кадрах можно заметить, что его иномарка серьезно повреждена. В какой-то момент водитель легковушки не справился с управлением и выехал на огороженную часть дороге, где трудились рабочие. Нечаянно он сбил одного из сотрудников службы. После чего, автомобиль лихача остановился.

Затем очевидцы происшествия вытащили нарушителя из машины и начали его бить.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что рабочий отделался легкими ушибами.

В середине мая Piter.TV сообщал, что в сети появилось дерзкое видео из Омска: пьяный лихач устроил погоню с полицейскими.

Видео: группа вконтакте "Аварии | ДТП | Воронежа"