ДТП: в Тюмени водитель задавил 8-летнего мальчика и скрылся с места происшествия

Школьник угодил под колеса автомобиля вне зебры. Полиция ищет участника аварии, который скрылся.

Накануне, 27 декабря, в районе 13.00 в Тюмени на Салтыкова-Щедрина, 58/3 автомобиль сбил восьмилетнего школьника на проезжей части. После наезда на ребенка водитель поспешил скрыться с места происшествия. Машина проехала по ноге мальчика, он получил ушиб стопы. Вместо того, чтобы помочь школьнику, водитель решил сбежать. В данный момент его разыскивают правоохранители.



Предположительно, ребенок пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Но даже несмотря на это, водитель обязан был помочь потерпевшему. Сотрудники полиции ищут свидетелей ДТП.



Спасательные службы предупреждают об опасностях на дороге и настоятельно рекомендуют не нарушать ППД. Пешеходы будьте внимательны, не пересекайте проезжую часть вне предназначенных для этого зонах, в темное время суток прикрепляйте на одежду светоотражающие элементы. Ранее мы писали, что челябинского школьника на зебре задавила легковушка.

Фотография: вконтакте, NG72