ДТП: челябинского школьника на зебре задавила легковушка

В Челябинске ребенка на переходе сбил автомобиль. От удара мальчика отбросило на встречу, и он угодил под колеса еще одной иномарки.

Вчера, 26 декабря, двенадцатилетнего школьника на переходном переходе задавила легковушка. Ребенок пересекал проезжую часть по зебре. Однако водитель Рено не увидел мальчика и наехал на пешехода. От удара школьника отбросило на встречу, где он угодил под колеса Ниссана. Ребенка протащило несколько метров. Серьезная авария произошла в районе двух часов дня на улице Комарова, 40. После столкновения, очевидцы вызвали скорую помощь. Ребенка в срочном порядке госпитализировали в больницу с многочисленными травмами. Врачи диагностировали перелом ключицы, ушибы и сотрясение головного мозга.



Виновник ДТП, 66-летний водитель Рено, сообщил, что он не заметил ребенка из-за яркого солнца. В данный момент выясняют детали случившегося. К сожалению, аварии на дорогах – не редкость. Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде из-за плохой погоды под колесами автомобиля погибла 15-летняя девушка.

Видео: youtube, Андрей Юрин