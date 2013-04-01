Под колесами поезда трагически погиб тюменский подросток

В Тюмени машинист не успел затормозить, увидев юношу. Парень скончался на месте.

На днях, 20 декабря в Тюменской области трагически умер подросток 17 лет. На участке Войновка – Тюмень он угодил под колеса движущегося состава. Машинист пассажирского поезда, следующего по маршруту Нижневартовск – Астрахань, не успел остановить локомотив. Как выяснилось, молодой парень решил сократить путь. Вероятно, он думал, что успеет перебежать железную дорогу раньше, чем поезд его настигнет. Но, к сожалению, это закончилось трагедией.



После столкновения машинист вызвал спасательные службы. Подростка осмотрели и констатировали смерть. Он скончался от травм, которые оказались несовместимыми с жизнью. В данный момент выясняют обстоятельств несчастного случая, уже опросили свидетелей: работников и пассажиров поезда. Также следователи установили, что погибший пытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте.



Сотрудники спасательных служб рекомендуют пешеходам, во избежание трагических случаев не нарушать технику безопасности и правила дорожного движения, быть крайне внимательными и осмотрительными при переходе проезжей части. Ранее мы сообщали, что В Пермской области пьяный подросток угодил под колеса поезда.

Видео: youtube, SWNTrains