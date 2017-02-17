В Татарстане скончался школьник, которому выстрелил в глаз одноклассник

Роковой выстрел был произведен во время урока в школе

Трагедия случилась 10 февраля во время урока в одной из школ города Нижнекамска.

Сейчас стали известны подробности этого дела. Один из подростков купил себе пневматический пистолет. Отец, увидев у сына оружие, отобрал и спрятал его. Сын нашел пистолет и отдал на хранение другу. В этот злосчастный день друг принес хозяину его опасную "игрушку".

10 февраля в 12.30, когда учитель ненадолго вышла из класса, девятиклассник вытащил пневматический пистолет и стал в шутку размахивать им. В какой-то момент он нечаянно нажал на курок, и прозвучал роковой выстрел, который попал в глаз соседу справа.

Пострадавшего подростка срочно госпитализировали в местную больницу, а оттуда переправили в детскую республиканскую клиническую больницу в Казани. Там он дважды был прооперирован, одна из операций проводилась при консультации ведущих московских специалистов по видеосвязи. Но спасти жизнь подростку не удалось. После проведенных операций у школьника начались осложнения, которые привели к остановке сердца. Он скончался в минувшую пятницу в больнице.

По сообщениям СМИ, конфликтов между одноклассниками не было, поэтому инцидент рассматривается как несчастный случай.

Видео: Piter.TV