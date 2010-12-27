Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Татарстане мужчина приговорен к 3,5 годам лишения свободы за откусивший нос соседу в ходе ссоры
Сегодня, 13:02
0
Shdaria
157

В Татарстане мужчина приговорен к 3,5 годам лишения свободы за откусивший нос соседу в ходе ссоры

0
 
 

В Татарстане мужчина не смог придумать ничего лучше, чем откусить кончик носа соседу за ночной шум. За что приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима.

 Зеленодольский городской суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии строгого режима. Обвиняемый откусил соседу кончик носа за ночной шум. 

"Денис Голобородько признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившемся в неизгладимом обезображивании лица. Суд, согласившись с мнением гособвинения, приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщает прокуратура Татарстана. 

Известно, что в декабре 2016 года Голобородько проснулся среди ночи из-за шума соседей. За стеной комнаты общежития семейная пара громко выясняла отношения.  Обвиняемый сделал замечание соседу, затем вытащил его в коридор для выяснения проблемы. Там между ними завязался конфликт, тогда Голобородько схватил соседа и откусил кончик носа в наказание. 

В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал, добавили в прокуратуре.

Теги: зеленодольск , откусил соседу нос , татарстан
Категории: Новости России Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5