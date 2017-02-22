Дерзкое ограбление ювелирного в Татарстане попало на видео

Трое неизвестных засветились на камерах видеонаблюдения. Мужчины ворвались в салон, разбили витрины и вынесли драгоценности.

В минувший понедельник, 20 февраля, в Зеленодольске грабители ворвались в ювелирный салон. Они разбили витрины и вынесли украшения на сумму более полумиллиона рублей. Инцидент произошел около 18 часов 50 минут вечера в поселке городского типа Мирный. Известно, что в магазине находились скрытые камеры видеонаблюдения, которые и зафиксировали преступников. Впрочем, злоумышленники были одеты во все черное, исключая обувь, а на лица были натянуты маски.

В данный момент правоохранители возбудили уголовное дело. Стражи порядка выясняют детали ограбления, опрашивают очевидцев происшествия. Полицейские уже получили записи с камер, также осмотрели место преступления, сняли отпечатки пальцев и следы обуви. Злоумышленники находятся в розыске.

Предположительно, инцидент произошел в тот момент, когда кассир покинула магазин, закрыв дверной проем жалюзи. На кадрах можно заметить, как неизвестный подбегают с внешней стороны двери, одним движением открывают жалюзи, быстро начинают работать битами и молотками, разбивая витрины. Затем хватают украшения и покидают салон. Женщина-кассир пытается их остановить, но злоумышленники проскакивают мимо нее.

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