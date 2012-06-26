Массовая давка покупателей из-за розыгрыша призов в Татарстане попала на видео

Жители Набережных Челнов переругались друг с другом в ТЦ "Сити Молл". Покупатели заполонили магазин в надежде получить машину, смартфон, планшет или подарочный сертификат.

В минувшую субботу, 28 января, около 14:00 в ТЦ "Сити Молл" хлынул поток людей. Поход по магазинам чуть не закончился трагедией в Набережных Челнах. Около 3 тыс. посетителей ругались, толкались и спорили друг с другом из-за подарков.

Дело в том, что магазин "Магнит Косметик" организовал акцию: все, кто придет в назначенный день с чеком, получат возможность выиграть автомобиль, смартфон, планшет или подарочный сертификат. Огромная толпа людей ринулась в надежде за подарками в небольшой торговый центр. На кадрах можно заметить, что в магазине буквально "не протолкнуться". Одна из посетительниц чуть не погибла. Девушка рассказала, что ее прижали к перилам эскалатора, и они сломались, не выдержав натиска людей. Покупательница скользнула вниз, но её вовремя подхватили.

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Видео: youtube, Ленар Галиев