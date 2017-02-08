Массовая авария в Ставрополе: 30 машин не поделили дорогу друг с другом

Из-за тумана и гололедицы на Старомарьевском шоссе столкнулись три десятка машин.

Накануне вечером, 7 февраля, Ставрополь превратился в туманный Альбион. Из-за плохой видимости и гололедицы Старомарьевское шоссе не поделили 30 машин. Массовое ДТП произошло около 17 часов 15 минут. Как выяснилось, аварию затеяли две легковушки, газель и грузовик вблизи поворота на полигон. Затем число жертв скользкой дороги стало возрастать в геометрической прогрессии. Постепенно в стоящие машины врезались новые автомобили.

Известно, что в результате ДТП серьезно пострадал один водитель. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы, и в срочном порядке шоссе было обработано противогололедными средствам. На место массового столпотворения выехали несколько нарядов ДПС. Предположительно, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия: туман и лед на дороге.

Ранее мы сообщали, что видео смертельного ДТП под Ставрополем попало в сеть.

Видео: youtube, Блокнот Ставрополь