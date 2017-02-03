Видео смертельного ДТП под Ставрополем попало в сеть

Водитель легковушки вылетел на встречку и протаранил микроавтобус. В результате аварии один человек погиб, а шестеро угодили в больницу.

Сегодня утром, 3 февраля, на трассе "Ростов-на-Дону – Ставрополь" внедорожник на большой скорости врезался маршрутку. Инцидент произошел около 07:00 недалеко от Михайловска. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы.

Предположительно, водитель иномарки не справился с управлением. Он вылетел на встречку и протаранил микроавтобус. В результате столкновения мужчина, находившийся за рулем внедорожника, получил серьезные травмы. Он скончался на месте до приезда скорой. Пассажиров маршрутки госпитализировали в ближайшую больницу. В данный момент им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Водитель микроавтобуса не пострадал.

На кадрах можно заметить, что боковую часть иномарки буквально смяло от удара. Как выяснилось, легковушка двигалась в сторону Ставрополя, а маршрутка – в Ростов-на-Дону. На месте жуткой аварии работали сотрудники МЧС и ГИБДД. Сейчас устанавливают детали происшествия. Ранее мы сообщали, что в Ижевске произошла трагедия: легковушка вылетела на встречку и протаранила фуру.

Видео: yuotube, Портал ДорИнфо