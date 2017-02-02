Трагедия в Ижевске: легковушка вылетела на встречку и протаранила фуру

Появилось видео жуткого ДТП: женщина-водитель на "Ладе" врезалась в грузовик. В результате столкновения автоледи скончалась на месте.

Сегодня утром, 2 февраля, на трассе "Ижевск – Ува" отечественная легковушка протаранила фуру. Инцидент произошел на 71-километре дороги около 09:15. Как выяснилось, за рулем "Лады Гранта" находилась неопытная женщина-водитель 56-ти лет. Автоледи попыталась совершить обгон, однако не справилась с управлением и вылетела на встречку. На большой скорости она протаранила фуру МАН.

На кадрах можно заметить, что переднюю часть отечественного автомобиля буквально смяло от удара. Женщина получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнь. Она скончалась на месте страшной аварии. Известно, что водительский стаж погибшей был около 5 месяцев.

К сожалению, автокатастрофы – не редкость. Спасатели напоминают, что необходимо быть внимательнее на дорогах. Ранее мы сообщали, что смертельное ДТП с двумя фурами в Удмуртии попало на видео.

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