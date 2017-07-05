Изуродованный труп женщины с проломленным черепом нашли во дворе дома на Лавочника

Бездыханное тело жительницы Смоленска обнаружили возле ее собственного дома. Рядом с погибшей лежал окровавленный булыжник.

Сегодня утром, 5 июля, на улице Смоленска нашли изуродованный труп местной жительницы. Инцидент произошел во дворе дома на Лавочника. Шокированные своей находкой очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы.

Прибывшие на место трагедии специалисты осмотрели труп. На теле погибшей они обнаружили многочисленные повреждение: в том числе у 42-летней женщины был проломлен череп. Рядом с останками лежал окровавленный булыжник.

Предположительно, местная жительница была убита прямо во дворе собственного дома.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Правоохранители уже возбудили уголовное дело. Труп погибшей направлен в морг для дальнейшего обследования. В ближайшем будущем эксперты смогут установить истинную причину смерти.

Ранее Piter.TV сообщал, что появились ужасающие новости из Петербурга: в частном доме заживо сгорел мужчина.