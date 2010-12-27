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В Петербурге воспитанники детсада попали в больницу с сильным отравлением
Сегодня, 16:13
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Shdaria
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В Петербурге воспитанники детсада попали в больницу с сильным отравлением

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В Шушарах 6 малышей с детского сада № 38 находятся в больнице с отравлением. Причины не известны.

 В Петербурге воспитанники детского сада Пушкинского района попали в больницу с рвотой и диареей. Отравление шести малышей не считается массовым, но проверки детсада уже начались.

По словам родителей за двое суток заболели десятки детей. У всех одинаковые симптомы: высокая температура, рвота и диарея. 

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о шести зарегистрированных случаях заболевания у несовершеннолетних из сада № 38. Также к проверке присоединилась прокуратура. Причина пока неизвестна. 

Теги: детский сад , отравление , петербург , прокуратура , шушары
Категории: Лента новостей Новости СПб

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