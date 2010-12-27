В Петербурге воспитанники детсада попали в больницу с сильным отравлением

В Шушарах 6 малышей с детского сада № 38 находятся в больнице с отравлением. Причины не известны.

В Петербурге воспитанники детского сада Пушкинского района попали в больницу с рвотой и диареей. Отравление шести малышей не считается массовым, но проверки детсада уже начались.

По словам родителей за двое суток заболели десятки детей. У всех одинаковые симптомы: высокая температура, рвота и диарея.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о шести зарегистрированных случаях заболевания у несовершеннолетних из сада № 38. Также к проверке присоединилась прокуратура. Причина пока неизвестна.