"Грязные танцы": в сети появился долгожданный тизер-трейлер нового фильма

На американском телеканале ABC стартует новые телеремейк. Создатели фильма уже заинтриговали поклонников, опубликовав промо-ролик, который за несколько дней посмотрели почти 370 тысяч человек.

В минувший понедельник, 24 апреля, на одном из youtube-каналов появился долгожданный тизер-трейлер предстоящего ремейка "Грязные танцы". Судя по ролику, который за несколько дней посмотрели уже 370 тысяч человек, фильм не шибко будет отличаться от оригинала. Разве что, роль Бейби досталась актрисе Эбигейл Бреслин, известной по таким фильмам, как: "Да, возможно…", "Август" и "Корпорация "Страх". А вместо несравненного Патрика Суэйзи танцевать будет профессионал своего дела Кольт Праттс.

Премьера телеремейка "Грязные танцы" запланирована на 24 мая 2017 года.

Кстати, над новым проектом работала также и сценарист фильма 1987 года Элинор Бергстин. А режиссером картины выступил Уэйн Блэр.

Видео: youtube, Trailers Promos Teasers