Смертельное видео из ХМАО: грузовик раздавил легковушку с пассажирами

Трассу в районе Пыть-Ях не поделили два автомобиля. В результате крупной аварии погибли три человека.

В минувший понедельник, 29 мая, в ХМАО дорогу не поделили два транспортных средства: отечественная легковушка "ВАЗ-2110" и фура "МАН". Инцидент произошел около двенадцати дня на 687-м километре трассы "Тюмень-Ханты-Мансийск". После столкновения очевидцы происшествия в срочном порядке вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия крупного ДТП удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, водитель "десятки" попытался совершить обгон, однако не справился с управлением и вылетел на встречу, где на большой скорости буквально влетел под фуру. На кадрах можно заметить, что от удара легковушка превратилась в искореженную груду металла.

В результате крупной аварии, спасателям пришлось извлекать тела погибших из "ВАЗа", который был придавлен большегрузом. Известно, что ДТП унесло жизнь троих человек.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Уфы: легковушка сбила пешехода.

Видео: youtube