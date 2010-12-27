В США из-за торнадо повреждены два самолета "судного дня"

Всего из-за страшного смерча пострадало десять самолетов на базе BBC США.

На базе BBC США в Небраске из-за торнадо пострадало 10 самолетов, из которых восемь "разведчиков" Boeing RC-135 и два Boeing E-4B, известных как "самолеты судного дня". Об инциденте сообщил телеканал CNN. По данным издания, происшествие случилось еще 16 июня.

Boeing E-4B является высокопрочным самолетом, который во время масштабного политического конфликта, к примеру, во время ядерной войны, должен выдержать высокие температуры. Помимо этого, при уничтожении наземной инфраструктуры самолет может стать воздушным командным пунктом для Белого дома. На данный момент в США есть десять Boeing E-4B, из которых четыре постоянно готовы ко взлету. Каждая машина оценивается в 200 миллионов долларов, передает ТАСС.

Фото: windowssearch-exp.com