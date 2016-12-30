В Ростове-на-Дону пьяный водитель сбил женщину с ребенком в коляске (видео)

Женщина в тяжелом состоянии в реанимации, ребенок чудом не пострадал

В интернете появилось видео последствий жуткой аварии в Ростове-на-Дону.

Страшная трагедия случилась накануне, 1 января, около 11 часов утра на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Комарова. 34 летний водитель автомобиля Volkswagen Polo двигался на большой скорости со стороны рынка "Квадро". На перекрестке водитель начал резко тормозить, но не справился с управлением и врезался в светофор. От мощного удара автомобиль подбросило и перевернуло, и машина налетела на молодую женщину с коляской, в которой находился маленький ребенок. Женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.

Женщина с тяжелыми травмами находится в реанимации. У нее диагностировали черепно - мозговую травму, перелом позвоночника, множественные переломы конечностей. Малыш чудом не пострадал. Очевидцы отнесли ребенка в храм, откуда его передали потом медикам.

По предварительным данным, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. ГИБДД устанавливает все причины и обстоятельства данной аварии.

Видео: Instagram/chp_krd