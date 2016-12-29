В РПЦ призвали женщин не искушать мужчин крещенскими селфи из прорубей

Православных христианок призвали к скромности

Протоиерей Павел Великанов в разговоре со СМИ призвал женщин воздержаться от публикации в своих инстаграм-аккаунтах и на страничках в социальных сетях фотографий, сделанных у прорубей в Крещение.

По словам клирика, "это не лучшее время, чтобы представлять себя нагишом в соцсетях".

Кроме того, Великанов уточнил, что традиция купаться в иорданях – особых прорубях – на праздник Крещения Господня не имеет отношения к церковному обряду, но происходит из народной традиции.

"Крещение – не праздник русского экстрима, а воспоминание о том, как Христос вошел в воды реки Иордан, чтобы принять на себя человеческие грехи", – резюмировал Павел Великанов.

Видео: Piter.TV